Trigoria, gruppo diviso in due. Zaniolo e Pau Lopez continuano il percorso di recupero

Un giorno dopo la rimonta contro la Sampdoria grazie alle due perle di Edin Dzeko, la Roma si ritrova sui campi di trigoria per il primo allenamento in vista della sfida di domenica sera contro il Milan. Il gruppo di Paulo Fonseca è stato diviso in due gruppi differenti, formati dagli uomini che hanno disputato la partita di ieri sera all’Olimpico e da chi invece è rimasto a guardare. Continua il percorso di recupero per Zaniolo (l’operazione al setto nasale ha dato riscontro positivo e il giocatore sarà pronto a tornare in campo a luglio) e anche Pau Lopez, che con la dovuta cautela procede alla ripresa dalla microfrattura al polso sinistro.