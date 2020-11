Trigoria, gruppo al completo esclusi i positivi. Presente Mirante, individuale per Smalling

Prosegue il lavoro nel quartier generale di Trigoria per la Roma di Fonseca. Il gruppo infatti si è ritrovato oggi per continuare l’avvicinamento al match con il Parma in programma domenica alle 15 allo Stadio Olimpico. Esclusi i positivi al Covid, il gruppo si è ritrovato al completo per l’allenamento di oggi, mentre ha proseguito con un lavoro individuale Chris Smalling, ancora alle prese con i postumi di un’intossicazione alimentare. Con i dubbi sulle condizioni dell’inglese sarà una difesa da reinventare quella che scenderà in campo contro i gialloblù, con l’opzione sempre viva di Cristante in mezzo a Ibanez e Mancini.

INDISPONIBILI

Chris Smalling: forte intossicazione alimentare, in dubbio per il Parma.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Gruppo al completo con l’assenza dei positivi al Coronavirus e di Chris Smalling, che ha svolto lavoro individuale dopo l’intossicazione alimentare di ieri. Come già anticipato torna in gruppo anche Antonio Mirante

PROBABILE FORMAZIONE

In porta torna Mirante, in difesa Mancini, Cristante e Ibanez se Smalling non dovesse recuperare. A centrocampo Veretout con Villar (oppure Cristante se ci fosse il difensore inglese), visto che Pellegrini è in quarantena. A destra Karsdorp in vantaggio su Peres, a sinistra Fonseca recupera Spinazzola. Davanti Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.