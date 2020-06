Trigoria, Fonseca ritrova in gruppo Pellegrini e Mkhitaryan. A parte Pau Lopez – FOTO

Finalmente buone notizie per la Roma e Paulo Fonseca. A quattro giorni dal ritorno in campo dei giallorossi, mercoledì 24 contro la Sampdoria, il tecnico portoghese ha ritrovato due pedine a dir poco fondamentali come Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan. Entrambi lavorano per essere a disposizione dell’allenatore contro la squadra di Ranieri.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, out circa due settimane.

Pau Lopez: microfrattura del polso sinistro, out contro la Sampdoria

ALLENAMENTO

Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan si sono allenati entrambi regolarmente con il resto dei compagni. I due trequartisti erano considerati a rischio per dei problemi fisici e oggi potrebbero aver segnato una tappa fondamentale nel percorso che porta al ritorno in campo e alla rincorsa Champions. Regime differenziato invece sia per Pau Lopez che per Nicolò Zaniolo, che dovrà ancora aspettare per riaggregarsi alla squadra.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Per il rientro in campo, mercoledì 24 alle 21.45, Paulo Fonseca non è intenzionato a fare esperimenti e metterà in campo la formazione migliore possibile. Per la Champions il margine d’errore, con 12 partite da giocare, è praticamente pari a zero. Out Pau Lopez, in porta giocherà Mirante con Spinazzola, Mancini e Smalling in difesa e Kolarov a chiudere la linea. A centrocampo Veretout sicuro del posto, con Cristante al suo fianco e Diawara che spera di ritrovare minuti, visto che non gioca da gennaio. In avanti, se saranno al meglio, giocheranno Pellegrini e Mkhitaryan con Under o Carles Perez a destra. Dzeko sarà l’unico riferimento offensivo.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko