Trigoria, Fonseca prepara la gara col Milan: rifinitura tra sala video e lavoro sul campo

Ultimo allenamento per la Roma, che lunedì sarà impegnata contro il Milan nel big match di San Siro, fissato alle 20.45. In mattinata la squadra giallorossa ha svolto la classica rifinitura, mentre domani è in programma la partenza per la Lombardia. Non ci sarà Chris Smalling, che oggi si è allenato ancora a parte. L’inglese potrebbe tornare con il CSKA Sofia in Europa League.

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a novembre

Chris Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro, out con il Milan

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

ALLENAMENTO

Il gruppo di Paulo Fonseca ha svolto una seduta intensa, iniziata alle ore 11. Nella prima mezz’ora la squadra è stata in sala video, dove il mister ha fatto vedere ai suoi delle immagini relative alle ultime partite disputate del Milan. Dzeko e compagni sono scesi in campo alle 11.30, svolgendo un allenamento molto lungo, con una parte tattica nel finale. Nella riunione tattica di domani pomeriggio, i calciatori giallorossi prepareranno gli ultimi dettagli per la sfida di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il massiccio turnover in Europa League, Paulo Fonseca si rituffa sul campionato con la miglior formazione possibile. A San Siro si rivedrà Mirante in porta, con il trio difensivo formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla davanti. Sulle fasce Santon e Spinazzola, con la coppia Veretout-Pellegrini a centrocampo. Il tridente offensivo sarà composto da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko