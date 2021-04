Trigoria, Fonseca esulta: in gruppo Smalling, Kumbulla, Spinazzola e El Shaarawy – FOTO

I giallorossi cominciano la preparazione del match con il Cagliari, in programma domenica sera

La Roma recupera in un colpo solo Chris Smalling, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy. I quattro giallorossi hanno lasciato l'infermeria e sono tornati oggi ad allenarsi in gruppo, nel corso della prima seduta in vista del match con il Cagliari.

INDISPONIBILI - Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio Pedro: risentimento muscolare alla coscia, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO - La Roma torna al lavoro in vista del Cagliari. Gli infortunati El Shaarawy, Smalling, Kumbulla e Spinazzola lavorano a pieno regime in gruppo, partecipando anche alla partitella. Defaticamento per i giocatori che sono scesi in campo con l'Atalanta. Lavoro a parte per Pedro.

La probabile formazione di Cagliari-Roma - Contro il Cagliari torna il turnover massiccio. Mirante al posto di Pau Lopez, Fazio al posto dello squalificato Ibanez. Gioca Mancini, che sarà squalificato a Old Trafford. A centrocampo confermato Villar, ma in coppia con Diawara. In avanti Perez e Mayoral giocheranno dal 1'. Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.