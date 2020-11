Trigoria, Dzeko rientra in gruppo. Out Smalling, Mancini e Ibanez

La Roma si allena in vista della sfida di giovedì con il Cluj. In Romania i giallorossi si giocheranno una buona fetta della qualificazione ai sedicesimi di Europa League e dovranno farlo con la difesa decimata. Ibanez e Mancini, usciti malconci contro il Parma, molto probabilmente non saranno del match. Problemi anche per Smalling, che dopo aver recuperato dall’intossicazione alimentare si è allenato a parte per un fastidio al ginocchio sinistro. La buona notizia è il rientro in gruppo di Dzeko, ormai negativo al Covid.

INDISPONIBILI

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, out con il Cluj

Roger Ibanez: risentimento muscolare al flessore, in dubbio per il Cluj

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

Chris Smalling: risentimento al ginocchio sinistro, out con il Cluj

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Roma in campo per preparare la sfida al Cluj. Presente Dzeko, rientrato in gruppo. Lavoro individuale per Smalling Mancini e Ibanez.

PROBABILE FORMAZIONE

Torna la formazione d’Europa, ma in difesa è emergenza totale. In porta c’è Pau Lopez, davanti a lui dovrebbero giocare Cristante e Juan Jesus nella difesa a quattro. Verso il forfait Smalling, Ibanez e Mancini. Sugli esterni chance per Bruno Peres, con Calafiori che si gioca il posto con Karsdorp e Spinazzola. Villar e Diawara in mezzo a centrocampo. Pellegrini, Carles Perez e uno tra Pedro e Mkhitaryan giocheranno alle spalle di Mayoral. Dzeko inizialmente in panchina.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Pedro, Pellegrini, Perez; Mayoral.