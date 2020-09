Trigoria, domenica di riposo per la Roma: lunedì la ripresa degli allenamenti

La Roma chiude 0-0 la prima partita ufficiale di questa stagione. Al Bentegodi contro l’Hellas Verona la squadra di Fonseca non va oltre il pareggio, non senza qualche rimpianto per diverse occasioni non sfruttate soprattutto nel primo tempo. Una prestazione comunque positiva per i giallorossi, che domani potranno riposare. Il tecnico portoghese, infatti, ha fissato a lunedì mattina alle 10 la ripresa degli allenamenti a Trigoria per cominciare la preparazione in vista di Roma-Juventus di domenica sera, che dovrebbe segnare anche il ritorno dei tifosi – anche se non più di 1000 – allo Stadio Olimpico. Da valutare le condizioni di Karsdorp, che è uscito stasera ma solo per crampi, di Carles Perez – che Fonseca ha definito non ancora pronto fisicamente -, Bruno Peres, Fazio, ma soprattutto l’eventuale presenza di Edin Dzeko.