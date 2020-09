La Roma continua la preparazione in vista dell’esordio in campionato di sabato sera in casa dell’Hellas Verona. La squadra di Paulo Fonseca si è allenata anche oggi, ritrovando Justin Kluivert che ha superato il Covid-19. I giallorossi torneranno in campo domani mattina a Trigoria: appuntamento alle ore 10. Il mister sarà alle prese anche con alcune situazioni spinose, come i vari Karsdorp, Jesus e Dzeko, tutti sul piede di partenza.