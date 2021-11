Trigoria: Pellegrini lavora in gruppo, individuale per Spinazzola

Giallorossi in campo per il primo allenamento in vista del Torino

Redazione

La Roma è tornata ad allenarsi alle 12 quest'oggi, per preparare il match di domenica con il Torino. Mourinho dovrà inventarsi il centrocampo per sopperire alle assenze di Veretout (squalificato) e Cristante (Covid-19). Come di consueto oggi la squadra si è allenata dividendosi in gruppi post-partita. Spinazzola ha continuato il lavoro individuale, mentre Pellegrini (rimasto in panchina contro lo Zorya) si è allenato in gruppo.

La probabile formazione di Roma-Torino

Contro il Torino Mourinho potrebbe confermare anche una volta la difesa a tre, con Ibanez dall'inizio al posto di Kumbulla. A centrocampo, senza Cristante e Veretout, la coppia di mediani potrebbe essere composta da Mkhitaryan e Pellegrini, che se andrà in campo lo farà ancora una volta non al meglio della condizione. Zaniolo verso la riconferma.

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan, 92 El Shaarawy; 22 Zaniolo; 14 Shomurodov, 9 Abraham All.: Mourinho

Gli indisponibili

Leonardo Spinazzola, rottura del tendine d'Achille sinistro (probabile rientro metà dicembre); Gonzalo Villar, Covid-19 (out fino a tampone negativo); Bryan Cristante, Covid-19 (out fino a tampone negativo).