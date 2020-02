Trigoria, defaticante per chi ha giocato e lavoro tecnico-tattico per gli altri. Lunedì la ripresa

Parole. Quelle che i tifosi non sanno trovare dopo la prestazione della Roma contro il Bologna. Le stesse parole che Fonseca e dirigenti sono costretti a tirare fuori a causa del secondo k.o. consecutivo in campionato. Niente riposo. Il tecnico portoghese si trova nel bel mezzo del periodo più difficile della sua esperienza in giallorosso e sabato prossimo, pronta a Bergamo, c’è l’Atalanta di Gasperini. Per Fonseca tornerà Lorenzo Pellegrini ma la squalifica di Bryan Cristante continua a togliere forze a centrocampo.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Oggi la squadra si è allenata alle 11. Defaticante come al solito per chi ha giocato per gli altri lavoro tecnico tattico in campo. Nessun aggiornamento medico da evidenziare. Ripresa lunedì alle 11.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la partita di sabato prossimo, in programma al Gewiss Stadium alle 20.45, Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Cristante con una mediana tutta da reinventare. Possibile l’arretramento di Pellegrini al fianco di Veretout, difficile l’avanzamento di Mancini, viste le ultime dichiarazioni del tecnico stesso, che ha confermato però l’apertura a dei cambiamenti in vista dei prossimi impegni.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Pellegrini; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.