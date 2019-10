Trigoria, buone notizie: Florenzi torna in gruppo. Perotti con i compagni per parte della seduta

La Roma torna al lavoro. Dopo un weekend di pausa, nel pomeriggio Fonseca ha richiamato i suoi ragazzi sui campi di Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria dell’ex Ranieri, in programma domenica 20 ottobre sul campo del Marassi di Genova (ore 15). Da monitorare la situazione degli infortunati: Florenzi è tornato a lavorare con il gruppo, parzialmente anche Perotti. Under e Mkhitaryan continuano a svolgere lavoro differenziato.

INFORTUNATI

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, rientro dopo la sosta.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto dopo la sosta.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, out 1 mese.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.00 – La Roma torna al lavoro sui campi di Trigoria, ancora senza i nazionali. Fonseca ha dato il via alla seduta con un lavoro atletico: dopo l’attivazione muscolare e il riscaldamento, i giallorossi si sono concentrati su esercizi di rapidità. A seguire lavoro tecnico con il pallone: prima il torello a ritmo alto, subito dopo esercitazione di possesso palla 3 contro 3. Buone notizie per Fonseca: Florenzi è tornato a lavorare con il gruppo dopo la sindrome influenzale che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Nazionale. Perotti e Cetin hanno cominciato l’allenamento con i compagni, per poi sganciarsi per una seconda parte di allenamento. Lavoro differenziato per Mkhitaryan, Under, Diawara e Dzeko.

CONVOCATI IN NAZIONALE

Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo (ITALIA)

Aleksandar Kolarov (SERBIA)

Pau Lopez (SPAGNA)

Justin Kluivert (OLANDA UNDER 21)

Daniel Fuzato (BRASILE UNDER 23)