Trigoria, assente Karsdorp per gestione fisica. Pedro ancora in gruppo

Dopo la vittoria in amichevole contro la Sambenedettese, la Roma torna alla sua preparazione in vista del nuovo campionato. A Trigoria Fonseca ha indetto per oggi una doppia sessione di allenamento, alle 10 e alle 17, in attesa di poter rivedere al più presto Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert, ancora in quarantena a causa del Covid-19.

INDISPONIBILI

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Ore 10.00 – Circa un’ora e trenta di seduta con ritmi più intensi rispetto agli allenamenti precedenti e ultima mezz’ora dedicata esclusivamente alla parte fisica. Pedro continua il reinserimento in gruppo dopo il problema avuto alla spalla, evitando però le partitelle e i contrasti. Karsdorp invece non ha partecipato all’allenamento mattutino per gestione fisica.

IN NAZIONALE

Robin Olsen – Svezia

Gianluca Mancini – Italia

Alessandro Florenzi – Italia

Leonardo Spinazzola – Italia

Bryan Cristante – Italia

Lorenzo Pellegrini – Italia

Nicolò Zaniolo – Italia

Cengiz Under – Turchia

Edin Dzeko – Bosnia

Patrik Schick – Repubblica Ceca