Trigoria, allenamento tattico. Rientra Fazio, personalizzato per Spinazzola e Perotti – FOTO

Se fuori da Trigoria continuano a rincorrersi le voci sul possibile passaggio di mano ai vertici della società, dentro le mura blindate del quartier generale giallorosso Fonseca continua a lavorare con la squadra in vista della sfida di domenica con il Brescia. Allenamento a ranghi compatti, con il tecnico romanista che ha ritrovato nei giorni scorsi sia Pellegrini sia Mkhitaryan, abili e arruolabili contro le Rondinelle.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Leonardo Spinazzola: affaticamento muscolare al flessore destro, in dubbio per il Brescia.

L’ALLENAMENTO

Ore 11 – Allenamento tattico intenso per il gruppo, con torello e partitelle a tema. Anche Fazio si è unito alla squadra, mentre sia Spinazzola sia Perotti hanno proseguito con il lavoro personalizzato. Zappacosta e Kalinic continuano invece l’iter di recupero. Nazionali interamente rientrati a Trigoria.

PROBABILE FORMAZIONE

Con Pau Lopez in porta, fresco di esordio dal primo minuto con la Nazionale spagnola, Fonseca dovrebbe ritrovare Mancini in versione difensore centrale, in coppia con Smalling. In attesa di capire le condizioni di Spinazzola, Santon potrebbe tornare sulla destra, con il solito Kolarov a sinistra. Cerniera a due di centrocampo con l’irrinunciabile Veretout e probabilmente Diawara. Perotti-Pastore-Zaniolo dovrebbe essere il trio sulla trequarti alle spalle di Dzeko, calcolando la cautela nel reinserimento di Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.