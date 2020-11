Trigoria, allenamento individuale dopo i casi di Covid: ok Diawara, Calafiori a parte – FOTO

Dopo il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca in seguito al 3-1 sul Genoa, la Roma è tornata a Trigoria in vista della partita con il Parma, il programma il prossimo 22 novembre. Dopo i contagi di Pellegrini, Fazio e Santon, ai quali si è aggiunto Kumbulla, i calciatori si sono allenati sul campo in maniera individuale. Presenti Diawara e Calafiori, che sono tornati negativi e hanno superato i test d’idoneità. Tutti i tamponi a cui si sono sottoposti oggi i giocatori della Roma sono risultati negativi, ovviamente ad eccezione di Marash Kumbulla. Domani l’allenamento è fissato per le 11.

INDISPONIBILI

Carles Perez: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, in dubbio per il Parma

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Leonardo Spinazzola: risentimento muscolare all’adduttore destro, in dubbio per il Parma

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Allenamenti individuali per i giocatori della Roma dopoi tanti casi Covid delle ultime ore. Diawara ha svolto lo stesso programma dei compagni dopo il ritorno a disposizione dell’allenatore. A differenza di Calafiori, uscito dall’isolamento solo sabato, per cui nelle prossime ore verranno stabiliti tempi e modalità del rientro in gruppo. Tutti i tamponi di oggi, ad eccezione di Kumbulla, sono negativi.