Trigoria, allenamento defaticante per chi ha giocato col Verona. Presente Dzeko

Comincia il countdown verso la partita contro la Juventus, primo impegno casalingo della nuova stagione, in programma domenica sera alle ore 20.45. Dopo il giorno di riposo concesso ai suoi dal tecnico Paulo Fonseca, la Roma è tornata ad allenarsi in vista della partita contro i bianconeri. Presente anche Edin Dzeko, arrivato a Trigoria nonostante le voci di un addio che pare ormai certo.

INDISPONIBILI

Federico Fazio: distorsione alla caviglia, da valutare

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

ALLENAMENTO

La squadra è stata divisa in due gruppi. Allenamento defaticante per chi ha giocato sabato sera con il Verona, seduta completa per chi, al contrario, non è entrato in campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro la Juventus Fonseca confermerà probabilmente il 3-4-2-1 visto nell’ultima parte della scorsa stagione e con il Verona al Bentegodi. In porta verrà riproposto Mirante, in difesa possibile esordio di Kumbulla, affianco a Mancini e Ibanez. In mezzo al campo ballottaggio Diawara-Cristante per occupare il posto vicino a Veretout, sugli esterni Karsdorp, più di Bruno Peres, e Spinazzola. Davanti incognita Dzeko: possibile riconferma per il tridente leggero formato da Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.