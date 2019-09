Trigoria, rifinitura in vista del Basaksehir: out Smalling. C’è anche Petrachi – FOTO – VIDEO

La Roma è chiamata alla conferma della vittoria contro il Sassuolo. Domani sera i giallorossi scenderanno in campo contro l’Istanbul Basaksehir per l’esordio in Europa League. Fonseca potrebbe effettuare un turnover ragionato, dovendo ancora fare a meno di alcuni infortunati. Questa mattina la Roma torna al lavoro a Trigoria per la seduta di rifinitura, con i primi 15 minuti aperti ai media come di consueto. Alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca e Florenzi.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Chris Smalling: sovraccarico muscolare, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.20 – Chris Smalling non si sta allenando con il gruppo e dunque, verosimilmente non sarà a disposizione per domani. Al pari dell’inglese anche Under, Perotti, Zappacosta e Cetin.

Ore 10.15 – Terminano qui i 15 minuti di allenamento aperti ai media.

Ore 10.10 – Sotto gli occhi di Petrachi, Fonseca guida gli esercizi di reattività. Poi è stato il turno del tradizionale torello.

Ore 10.00 – La Roma scende in campo. Prima i portieri, poi il resto della squadra che comincia così il riscaldamento con una corsetta.

PROBABILE FORMAZIONE

Per il match contro l’Istanbul Basaksehir, Fonseca pensa a qualche cambio di formazione con l’inserimento dal primo di Spinazzola a sinistra, per far rifiatare Kolarov, Diawara in mediana per Cristante e il ritorno di Zaniolo nell’undici titolare dopo l’inizio in panchina con il Sassuolo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.