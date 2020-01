Trigoria, scarico e palestra per chi ha giocato ieri. Fazio in gruppo

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato contro il Genoa, i giallorossi non hanno tempo per concedersi riposo: mercoledì sarà Juventus–Roma e la trasferta allo Stadium costerà il passaggio alla semifinale di Coppa Italia. Domani sarà già rifinitura: Fonseca non potrà contare sulle prestazioni di Edin Dzeko, autore ieri del definitivo 3-1, out per la squalifica arrivata nel 7-1 contro la Fiorentina. Poche le scelte a disposizione del tecnico portoghese che, tra infortuni e squalifiche, può comunque contare sul ritorno di Florenzi e Kolarov sulle fasce.

INDISPONIBILI



Antonio Mirante: trauma contusivo alla spalla, rientro da definire.

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop da definire.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Diego Perotti: trauma contusivo al polpaccio sinistro, rientro da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.30 – Tutti in campo con lavori divisi. Solo palestra per chi ha giocato ieri, con un riscaldamento e poi lavoro completo di scarico. Gli altri hanno svolto un allenamento più completo, con una parte tattica nel finale. Aggregati anche alcuni ragazzi della Primavera in vista dei due impegni settimanali. Fazio è tornato ad allenarsi in gruppo, percorso riabilitativo per Zaniolo. Individuale per Mirante e Perotti.

PROBABILE FORMAZIONE

In vista dell’impegno di mercoledì in Coppa Italia allo Stadium contro la Juve (20.45) Fonseca potrebbe mettere mano soprattutto alle corsie esterne. Pau Lopez tra i pali, con Florenzi che torna a destra dopo l’assenza in campionato. Smalling e Mancini continuano a tenere le chiavi della difesa. A sinistra Kolarov. In mediana Cristante chiede spazio alla coppia Veretout–Diawara. In attacco conferme possibili per Under a destra e Kluivert a sinistra. Pellegrini trequartista dietro a Kalinic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic