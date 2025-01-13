La Roma è tornata subito in campo dopo il pareggio agguantato nel finale contro il Bologna grazie al rigore di Dovbyk. Una partita che ha lasciato parecchie perplessità, soprattutto nel secondo tempo e per le solite difficoltà sui contropiedi. I giallorossi stamattina hanno svolto una seduta come di consueto nel postpartita divisa in due: in vista del Genoa (venerdì ore 20.45) in campo sono scesi solamente i giocatori che non hanno cominciato il match del Dall'Ara. Ancora una volta non si è visto Bryan Cristante, assente ormai da un mese e mezzo per un problema alla caviglia. A osservare la seduta anche il ds Florent Ghisolfi, che si è intrattenuto qualche minuto con il mister Claudio Ranieri tra un breve colloquio e qualche sorriso.