Roma, quinto giorno di ritiro: c’è Le Fée. Colloquio tra De Rossi e Ghisolfi

Prosegue a Trigoria il ritiro della Roma. Quinto giorno di allenamento per i giallorossi sotto al caldo della Capitale, presente anche il nuovo acquisto Le Fée che ieri è stato ufficializzato. Sessione sul campo fin dalla mattina sotto gli occhi di Daniele De Rossi e di Ghisolfi. Il direttore sportivo ha assistito all'allenamento e ha parlato in panchina col mister. Il francese in questi giorni è impegnato per rinforzare la rosa. Dopo l'arrivo di Le Fée, l'obiettivo è il centravanti. I tre nomi sul taccuino dell'ex Rennes sono Sorloth, Mikautadze e En-Nesyri.