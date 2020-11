Roma-Cluj, rifinitura in corso a Trigoria: a parte Mirante, Perez e Karsdorp

Obiettivo primo posto. La Roma punta alla vetta solitaria del girone A di Europa League e per farlo deve battere il Cluj, nella sfida tra le due capoliste in programma domani alle 18,55. In mattinata la squadra di Fonseca scenderà in campo per la rifinitura. Il tecnico portoghese è intenzionato a riproporre il solito turnover visto in campo europeo già nelle prime due giornate. Dovrà però necessariamente affidarsi a qualche ‘big’ in attacco, visto il nuovo stop di Carles Perez che ieri ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Lavoro a parte programmato anche per Mirante e Karsdorp, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

INDISPONIBILI

Carles Perez: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, out con il Cluj

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in dubbio per il Genoa

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a novembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese

ALLENAMENTO

Ore 11.45 – Termina la parte di allenamento visibile alla stampa.

Ore 11.40 – La squadra svolge giri di campo. Successivamente si passa agli scatti sui 5 metri.

Ore 11.37 – I giocatori si riscaldano in campo con i torelli. Individuale programmato per Mirante e Karsdorp. A parte anche Perez. Presenti i Primavera Zalewski, Tripi, Ciervo e Milanese.

Ore 11.30 – La Roma scende in campo Trigoria per la rifinitura in vista del match di domani.

Ore 11.00 – Squadra in sala video per studiare gli avversari.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca ricorre ancora al turnover. Confermato come portiere di coppa Pau Lopez, in difesa possibile turno di riposo per Smalling mentre Mancini sconterà l’ultimo turno di squalifica. Certi del posto Fazio e Kumbulla, ballottaggio Ibanez-Jesus. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Villar affiancati da Bruno Peres e Spinazzola. Davanti Pellegrini, Mkhitaryan (pronta staffetta con Pedro) e Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.