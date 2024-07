Roma, allenamento mattutino tra campo e palestra: torna Abraham

La Roma continua il ritiro a Trigoria. I giallorossi questa mattina hanno svolto una sessione tra palestra e campo a due giorni dall'amichevole contro il Kosice. Torna in gruppo Abraham che aveva saltato il match contro il Latina per un problema muscolare. Non c'è Paulo Dybala che oggi sposerà Oriana e tornerà nella Capitale il 23. Presente anche Ghisolfi che ha assistito alla sessione mattutina a bordo campo. Il ds in queste ore è al lavoro per regalare altri rinforzi a Daniele De Rossi: Soulé è il nome caldo per l'attacco giallorosso.