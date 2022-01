Damiano Tommasi si candida a sindaco di Verona

Le parole dell’ex calciatore: “ Il mio sogno è di riavvicinare i giovani alla politica”

L’ex centrocampista giallorosso si candida a sindaco di Verona. Tommasi ha vinto uno scudetto nella capitale nel 2001, adesso inizia la sua carriera in politica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato i motivi della sua candidatura: “Sono stato sollecitato da amici, imprenditori, docenti universitari e persino da un idraulico. Mi hanno chiesto di fare le cose per i cittadini. I miei avversari? In generale mi auguro che a Verona ci sia il record di votanti. Il mio sogno è di riavvicinare i giovani alla politica. Mi candiderò con una mia lista civica che avrà l'appoggio, mi auguro, di tutto il centrosinistra e del Movimento 5 Stelle".