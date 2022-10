Juan Jesus cuore d’oro, dopo la gara con la Roma porta cibo a dei clochard a Termini

Dopo la sfida tra Roma e Napoli Juan Jesus si è reso protagonista di un bellissimo gesto alla stazione Termini. L'ex calciatore giallorosso è sceso dal pullman e ha portato del cibo a dei clochard che si trovavano fuori dalla struttura ferroviaria. Il brasiliano è stato ripreso da un tifoso dei partenopei e il video ha girato sui social. Il difensore brasiliano non è nuovo a gesti del genere, dallo spiccato significato umanitario. All'inizio del conflitto in Ucraina fu tra i primi calciatori a postare una foto con i bambini ucraini sfollati con il messaggio: "Siamo nel 2022 e dobbiamo ancora gridare il nostro no alla guerra".