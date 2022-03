Guerra Ucraina, Fonseca: “Trenta ore per lasciare il paese”

L'ex allenatore della Roma racconta ancora l'esperienza del viaggio: "Amo il calcio, ma ora ci sono cose più importanti"

Nella tranquillità del suo Portogallo, Paulo Fonseca continua a parlare dell'incubo vissuto in Ucraina dopo lo scoppio della guerra e dell'invasione russa. L'ex allenatore della Roma, in un'intervista a Sky Sport UK, ha parlato del viaggio di ritorno, e delle motivazioni per cui ha scelto di tornare nel paese della moglie da una vacanza alle Maldive (aiutare la famiglia a fuggire).

"Non sapevamo cosa fare. Tutti stavano cercando di lasciare Kiev", ha iniziato il portoghese. "Dario (Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto di venire all'hotel di proprietà del presidente. Ci siamo trasferiti in hotel lì, e lì abbiamo soggiornato in un bunker per una notte e un giorno, con i brasiliani dello Shakhtar e il tecnico della squadra (Roberto De Zerbi, ndr).

"Ho iniziato a pensare che la situazione sarebbe solo peggiorata, quindi abbiamo contattato l'ambasciata portoghese e ci hanno detto che il giorno dopo avremo avuto una macchina. Ho deciso di partire la mattina, il giorno dopo che l'auto ci ha prelevati dall'albergo iniziammo un lungo viaggio fino al confine, era pericoloso, viaggiavamo giorno e notte senza fermarci", ha continuato ancora Fonseca ricordando quelle terribili ore. Trenta, per la precisione: "Compreso l'attraversamento del confine con la Moldova fino a dove stavamo in Romania. Ho visto molte volte le truppe ucraine passare sulla strada, ci siamo fermati ad ascoltare gli allarmi, molte volte, e c'è stato un molto traffico".

"Abbiamo trascorso molto tempo andando a 5 km/h. Durante il viaggio, ovviamente, eravamo in pericolo anche guidando di notte, e ho sentito passare gli aerei, ma non ho visto sparatorie o combattimenti. Abbiamo viaggiato con un'altra famiglia, una coppia con un bambino di sei mesi. Alla fine siamo arrivati ​​al confine e ci siamo sentiti al sicuro, che era la cosa più importante", ha spiegato ancora a Sky Sport.

Fonseca: "Non ho pensato al calcio. Amo il mio lavoro, ma ora ci sono cose più importanti"

Fonseca, nonostante abbia lasciato da tempo la squadra ucraina (per arrivare alla Roma), non ha dimenticato ed è rimasto in contatto con la società: "Stanno cercando di sopravvivere ma è difficile. Lasciare il Paese adesso è quasi impossibile e sono molto preoccupato per loro. Mi piacerebbe tanto aiutarli, ma mi sento impotente a farlo, siamo molto tristi per la situazione". In una situazione del genere è difficile pensare al calcio e l'ex mister giallorosso l'ha confessato anche nell'intervista: "Questo è molto più importante di tutto, e credetemi, stiamo soffrendo molto per la situazione. Queste persone, questo Paese, non meritano quello che sta succedendo. Ma sono eroi, stanno combattendo ed è davvero difficile per noi vedere la situazione in Ucraina. Questa realtà mi ha mostrato che abbiamo cose molto più importanti del calcio. Amo la mia professione, amo il calcio, ma la vita delle persone è molto più importante".

Fonseca ha lanciato un altrettanto duro avvertimento sulle proprie convinzioni riguardo all'invasione russa e, come il sindaco di Kiev Vladimir Klitschko e l'ex manager dell'Ucraina Andriy Shevchenko, ha esortato i paesi occidentali a fare di più per evitare terribili conseguenze per la popolazione ucraina. "È difficile parlare di una persona che vuole uccidere un paese, persone che non meritano di vivere ciò che stanno vivendo. È così ingiusto. Le persone in Ucraina vogliono solo la pace. Vedo tutti L'Europa cerca di aiutare tutti, capisco la situazione politica, ma devo dire che non basta. Non so cosa possiamo fare di più, ma dobbiamo fare di più".