Europei di nuoto, Marsaglia vince l’oro e fa l’aeroplanino. Montella: “Complimenti”

Prosegue a gonfie vele l'Europeo di nuoto per gli atleti italiani. Nella giornata di ieri sono arrivate altre medaglie, tra cui quella di Lorenzo Marsaglia che ha vinto l’oro dai 3 metri nel trampolino. Grande tifoso della Roma, ha festeggiato facendo l'aeroplanino come il suo idolo Vincenzo Montella: "Mi piaceva la sua esultanza. Fare il ciuccio di Totti era troppo". L'ex giocatore giallorosso lo ha ringraziato sui social: "Complimenti per l'impresa, fantastica. Ti volevo ringraziare per la citazione, mi hai rievocato ricordi piacevoli. Spero di incontrarti presto".