Milan-Roma, Damiano dei Maneskin: “Chiffi, vai diretto in promozione”

Anche il cantante ha sbottato dopo il rigore concesso ai rossoneri per fallo di mano di Abraham

Zitti e buoni, anzi no. Damiano David, leader dei Maneskin e grande tifoso romanista, ha fatto sentire la sua voce sui social dopo l’ennesimo arbitraggio al limite della decenza. Pochi minuti dopo il rigore concesso ai rossoneri in Milan-Roma il cantante ormai famoso in tutto il mondo, ha twittato: “Chiffi, dopo questa diretto in promozione”. Forse riferendosi alle recenti bocciature dell’Aia nei confronti degli arbitri che avevano sbagliato con la Roma. Un messaggio atipico quello di Damiano che usa molto poco Twitter e quasi mai interviene su argomenti extra lavoro. Evidentemente i troppi errori di Chiffi gli hanno fatto urlare “Mammamia”, o qualcosa di peggio. Come a tutti noi.