Bruno Conti solidale con l’Ucraina: “A favore per la pace nel mondo”

Anche il campione del mondo ha pubblicato un messaggio per la popolazione colpita dalla guerra

Anche Bruno Conti ha voluto esprimere solidarietà al popolo ucraino. La bandiera giallorossa ha pubblicato una foto su Instagram del 1983 quando la Nazionale ha appoggiato i militari italiani in Libano: "Noi campioni del mondo del 1982 siamo sempre stati e sempre saremo per la pace nel mondo. Come dimostra questa foto del 1983, quando andammo a Beirut per testimoniare il nostro appoggio ai militari italiani nella loro difficile missione di pace in Libano".