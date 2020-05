Zoff controcorrente: “Troppo caldo per giocare? È un falso problema, basta alibi”

Con la ripresa della Serie A ormai fissata e il calendario in via di definizione, grande attenzione è sugli orari delle partite. A creare discussione, infatti, è soprattutto la possibilità di scendere in campo d’estate, con temperature non semplici, già alle 16.30. In tanti hanno respinto in maniera forte questa ipotesi, gridando quasi allo scandalo, ma c’è chi come Dino Zoff la pensa diversamente. L’ex portiere della Nazionale ha spiegato a ‘Il Mattino’: “Tornare a giocare subito è il male minore, ma ci vogliono regole certe e chiare, senza distinzioni. Se gli scienziati dicono che si può ripartire dobbiamo fidarci”. Sul caldo e gli orari pomeridiani: “Non credo sarà questo il problema principale. Ci sono tanti nazionali in ogni squadra e loro sono abituati alle grandi manifestazioni: molte partite degli Europei e dei Mondiali non si giocano forse a luglio e di pomeriggio? Quindi ora niente alibi, è un falso problema”.