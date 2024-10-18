Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato per effettuare alcuni controlli dopo una leggera ischemia. Come riporta l'ANSA, il tecnico boemo si trova in questo momento all'ospedale "Pierangeli" di Pescara per alcune complicazioni. L'allenatore 77enne era stato sottoposto lo scorso febbraio ad un delicato intervento chirurgico a seguito di alcuni problemi legati al cuore, lasciando la panchina dei biancazzurri scoperta. Nonostante le ultime complicazioni, l 'ex tecnico dei giallorossi non è comunque in pericolo di vita.