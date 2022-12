Zeman: “In serie A mi piacerebbe allenare il Napoli”

Né Roma, né Lazio. Zdenek Zeman non ha dubbi su quale squadra allenerebbe oggi in Serie A. Il tecnico boemo lo ha rivelato a Radio Kiss Kiss: "Non ci sono dubbi: il Napoli. Gioca proprio un bel calcio, che personalmente mi piace molto". Zeman ha anche ricordato il momento - breve - in cui, durante la stagione 2000-2001, è stato proprio al timone del Napoli. La squadra azzurra era appena tornata in Serie A con Walter Novellino e il boemo ne aveva preso le redini in estate: durò 6 giornate prima di essere sostituito con Emiliano Mondonico. La stagione si concluse poi con la retrocessione al penultimo posto: "Ero convinto di poter fare molto bene a Napoli. Purtroppo non è stato così".