Zaniolo: “Sogno fin da bambino la Premier League. All’Aston Villa grazie a Monchi”

Nicolò Zaniolo dopo l'addio alla Roma cambia di nuovo squadra. È durata solamente 6 mesi la sua avventura in Turchia e ieri è stato ufficializzato il suo passaggio all'Aston Villa. Queste le parole dell'ex attaccante giallorossi ai microfoni ufficiali del suo nuovo club: "Sono molto contento di essere quiquando mi ha chiamato il direttore Monchi non vedevo l'ora di accettare la proposta dell’Aston Villa: non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con questa maglia e questo fantastico club. L'Aston Villa è una delle migliori squadre della Premier League. La Premier League è il campionato più importante del mondo, giocare in Inghilterra è il mio sogno sin da quando ero bambino. Poi il ricordo sulla Roma: "Ci aspetta una stagione impegnativa, la Conference League è un torneo molto difficile, l'ho vinto con la Roma. Siamo un'ottima squadra, mi auguro di poter vincere qualcosa anche con l’Aston Villa”.