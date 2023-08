Zangrillo (pres. Genoa): “Il Var sul maxischermo è vietato, ma all’Olimpico si può”

Il patron dei rossoblù attacca la Lazio dopo la gara di ieri in cui sono stati mandati in onda i replay del contatto tra Zaccagni e Bani e che i padroni di casa reputavano fosse fallo da rigore

La sfida tra Lazio e Genoa, giocatasi ieri all'Olimpico e vinta dalla formazione ospite grazie alla rete di Retegui, ha portato con sé diverse polemiche. L'episodio incriminato è quello che ha visto andare in scena sui maxischermi dell'impianto capitolino, il contatto tra Zaccagni e Bani, con i biancocelesti che lamentavano un presunto fallo da calcio di rigore. Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, tramite i propri account social, è voluto intervenire sulla vicenda punzecchiando la squadra di Sarri: "Il VAR sul maxischermo è una delle tante cose proibite dai regolamenti vigenti ma possibili in qualche stadio, diciamo così…"