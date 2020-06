Zampa (Ministero della Salute): “Se ci saranno le condizioni si potrà parlare di riapertura degli stadi”

la Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, è tornata a parlare della situazione sportiva in Italia concentrandosi soprattutto sulla riapertura degli stadi e degli impianti. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che, sull’impulso del ministro Spadafora, il Comitato Tecnico Scientifico possa affrontare il tema della riapertura degli stadi. I dati andranno analizzati volta per volta, sulla base delle rivelazioni. Se la curva dei contagi continuerà ad abbassarsi è ipotizzabile che, gradualmente, gli stadi possano riaprire. Ovviamente le società sportive sarebbero chiamate ad uno sforzo importante in termini di sicurezza, ma, se ci saranno le condizioni, perché no”.