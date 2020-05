Zampa (Ministero della Salute): “Presto avremo notizie confortanti per i tifosi”

La ripresa della Serie A è ancora un’incognita del mondo sportivo italiano, ma negli ultimi giorni c’è stata un’apertura e tutto l’ambiente più positivo grazie anche all’inizio degli allenamenti collettivi. Le squadre italiane aspettano la decisione definitiva che dovrebbe arrivare il 28 maggio. Nel frattempo anche la Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha messo da parte tutte le sue perplessità di un mese fa e sulla scia della Bundesliga manda un messaggio di speranza per tutti i tifosi del calcio. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital:

“Io credo che andiamo nella direzione della Germania e anche il Ministro Spadafora l’ha detto. Mi sono ritrovata casualmente in questo discorso perché tutto è passato per il nostro Ministero, ci ho lavorato molto e credo che presto avremo notizie confortanti per i tifosi“.