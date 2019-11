Wolfsberger-Mönchengladbach 0-1. Gli austriaci fuori, primi i tedeschi

Il derby europeo in lingua tedesca tra Wolfsberger e Borussia Mönchengladbach lo porta a casa la squadra di Marco Rose. Il gol vittoria, che scaraventa gli austriaci in fondo alla classifica del Gruppo J, lo segna Lars Stindl: il giocatore si coordina alla perfezione e, con un tiro che si piazza all’angolino basso sinistro, fa fuori il portiere avversario Kofler. L’esperienza europea per gli austriaci termina dunque qui: i quattro punti, raccolti nelle precedenti partite del girone, non sono matematicamente sufficienti alla squadra di mister Sahli per rimanere in competizione con le altre tre. Il primo posto viene occupato adesso dal Borussia M’Gladbach, a pari punti con la Roma ma sopra per la logica degli scontri diretti.