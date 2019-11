Wolfsberg, cambia l’allenatore: Struber lascia e va in Inghilterra

Gerhard Struber non è più l’allenatore del Wolfsberg, avversario di Europa League della Roma il prossimo 12 dicembre. Come riporta il portale austriaco sport.orf.at, il tecnico prenderà la guida del Barnsley Fc, club di seconda divisione inglese. A confermare l’addio di Struber è stato il presidente Riegler, aggiungendo che il tecnico si trasferirà in Inghilterra nella giornata di lunedì. La gara all’Olimpico contro i giallorossi sarà decisiva, ma prima c’è da battere il Basaksehir in Turchia la prossima settimana.