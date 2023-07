Walter Sabatini riparte dal Brasile: sarà consulente dell’Athletic Club

Walter Sabatini torna a lavorare per un club, ma all'estero, in Brasile con l'Athletic Club. L’ex direttore sportivo di Roma e Inter è fermo da giugno 2022 quando interruppe il suo rapporto con la Salernitana per degli screzi in materia di mercato con il presidente Danilo Iervolino. Secondo il portale brasiliano Itatiaia, Sabatini avrà il compito di interfacciarsi con i club in Europa e condurre con loro potenziali trattative. Insomma un direttore sportivo, ruolo da sempre svolto, ma a distanza. L’arrivo di Sabatini, riportano in Brasile, rientra nell’intenzione della dirigenza di espandere il marchio dell’Athletic Club storica società di São Joao del Rei che disputa la Serie A di Minas Gerais, la Serie D nazionale e la Coppa del Brasile.