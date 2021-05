Vlahovic: “Ora penso alla Fiorentina. Potrei restare per sempre in Serie A”

"Mi dispiace aver lottato per la salvezza così a lungo, non siamo riusciti a raggiungere una posizione migliore in classifica"

Dusan Vlahovic, per il momento, non si imagina lontano dalla Fiorentina. Il centravanti serbo, seguito con grande attenzione dalla Roma, ha tracciato per 'Meridian Sport' un bilancio della sua stagione, con un pensiero anche al futuro. Queste le sue parole: "Sarò onesto: mi dispiace che finisca ora la stagione. Ma non credo che nessuno si aspettasse quello che ho fatto. Mi dispiace solo che abbiamo lottato per la salvezza così a lungo, che non siamo riusciti a raggiungere una posizione migliore. Avrei voluto che i miei gol fossero di aiuto per obiettivi più alti. Mihajlovic? È una grande leggenda del calcio serbo e italiano. Certo sarebbe difficile rifiutare Miha, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in futuro. Cambiare campionato? Non si sa mai. Forse succederà, o forse rimarrò tutta la mia carriera in Serie A".