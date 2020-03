Vieri papà per la seconda volta, è nata Isabel. Totti: “Auguri di cuore, nome top” – FOTO

Dopo Stella, Christian Vieri è diventato papà per la seconda volta. È nata oggi infatti Isabel, la secondogenita dell’ex attaccante e della compagna Costanza Caracciolo. Un nome particolare ma soprattutto famigliare per tanti romanisti. Uno in particolare, Francesco Totti, che ha chiamato così la terza figlia (dopo Cristian e Chanel). E infatti sotto il post su Instagram di Bobo è arrivato anche il commento dell’ex capitano: “Auguri di cuore. E poi nome top”. Con la maglia della nazionale sono diventati grandi amici (e lo testimoniano anche le dirette social dei giorni scorsi) ma da poche ore i due sono uniti da qualcosa di molto più grande.