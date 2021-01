Vidal-Barella, l’Inter batte 2-0 la Juve. La Roma ancora quarta in classifica

Il derby d’Italia è dell’Inter. La squadra di Antonio Conte domina in lungo e in largo il big match della 18esima giornata e vince 2-0 a San Siro: decidono i gol di Vidal (che prima del fischio d’inizio è protagonista di un bacio allo stemma della Juve che non è sfuggito alle telecamere) nel primo tempo e di un super Nicolò Barella nella ripresa. E il risultato sarebbe potuto essere anche più largo visti i tantissimi errori sottoporta di Lautaro Martinez, Lukaku e ancora Vidal. Con questi tre punti l’Inter sale a 40 e raggiunge il Milan, impegnato domani a Cagliari contro Di Francesco. La Juventus resta a 33 (a meno uno dalla Roma, ancora quarta) ma con una partita da recuperare contro il Napoli.