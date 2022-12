Vicenza, Freddi Greco e il chiarimento con Stefano Carta: “Può capitare di sbagliare”

Freddi Greco, incontra Stefano Carta dopo la gaffe dello stesso telecronista che, durante la partita di Serie C tra Trento e Vicenza, lo ha chiamato due volte "negro", anziché Greco. Il centrocampista biancorosso, classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Roma, ha postato una foto insieme su Instagram. Questo la didascalia del post: "Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome. Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un’altra nostra partita. Ora testa a domani, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso".