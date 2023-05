Vicario sogna una big italiana: “Sono pronto ma solo da protagonista”

Questa stagione ha dato modo al giovane Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, di farsi notare in modo molto positivo da diverse squadre italiane. Attualmente è considerato uno dei giocatori al centro del prossimo mercato, e anche la Roma lo tiene d'occhio. Il portiere della formazione toscana ha rilasciato un'intervista a Sport Week, manifestando il desiderio di approdare in una big: "Sono pronto per una grande dopo due campionati da titolare sento di voler essere protagonista giocando tutte le partite; ho assaporato il gusto del campo, voglio restarci." Dunque il giovane talento classe '96 non ha intenzione di restare in panchina qualunque sarà la sua prossima destinazione. Vicario non dimentica però quali sono le sue origini: "Quando torno a casa a Udine dormo con la maglia di Buffon, è un punto di riferimento per tutti.".