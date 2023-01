Vialli, il commovente ricordo della Gradinata Sud: presenti Cerezo e Vierchowod

Prima del fischio d'inizio del match tra Sampdoria e Udinese Marassi ha reso omaggio a Gianluca Vialli. L'ex calciatore dei blucerchiati è stato un simbolo del club di Genova e oggi la Gradinata Sud gli ha dedicato una bellissima coreografia. "Il tuo coraggio, la nostra forza" questo lo striscione apparso in curva sopra una gigantografia di Vialli. Commozione sugli spalti e lacrime da parte dei tanti ex compagni di squadra presenti sul terreno di gioco. Tra i tanti, due vecchie conoscenze giallorosse: Vierchowod e Cerezo. Entrambi hanno condiviso lo spogloatoio con Gianluca e oggi lo hanno salutato per l'ultima volta. Il tecnico della Nazione Roberto Mancini era collegato da remoto in videochiamata.