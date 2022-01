Vezzali: “Quando la curva epidemiologica si abbasserà tornerà anche la gente negli stadi”

La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport commenta la prima giornata di campionato con il limite di 5000 tifosi negli stadi a causa dell’aumento dei contagi di Covid

“Sono molto felice di essere riuscita a far superare una criticità e quindi a permettere al mondo dello sport e alle Asl di poter seguire linee certe ed eque, valide per tutti, che possano consentire agli organismi sportivi di non fare continuare i campionati - ha detto la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali ai microfoni di Rai Sport - L’ok del Comitato tecnico scientifico tra l’altro ci permetterà di attuare misure meno restrittive, tenendo in considerazione il livello vaccinale e la frequenza dei tamponi. Ci siamo attivati a livello governativo e abbiamo fatto un tavolo tecnico con gli organismi sportivi interessati. Credo che dalla settimana prossima il nuovo protocollo sarà in vigore. La decisione presa dalla Lega è stata una linea chiara e netta per dare un messaggio che non siamo fuori dal tunnel e non dobbiamo abbassare la guardia. Quando la curva epidemiologica si abbasserà tornerà anche la gente negli stadi”.