Verso Roma-Torino, Cairo: “Ritiro da domani, Giampaolo non rischia”

Giovedì sera è in programma Roma-Torino e i granata non ci arrivano nelle migliori condizioni. Dopo la sconfitta di oggi contro l’Udinese e con all’attivo solo 6 punti in classifica, le voci sull’esonero di Giampaolo si fanno sempre più insistenti. A parlare dopo il match è stato il presidente Cairo che ha ribadito la fiducia nei confronti dell’allenatore ma ha anche annunciato il ritiro della squadra a partire da domani: “Le cose non vanno molto bene. È stata una brutta partita, soprattutto il primo tempo. Non mi aspettavo di vedere un primo tempo con così poca voglia e grinta, oggi male. Non ho parlato con la squadra, ci ho parlato ieri ma non ho visto grandi risultati. Giampaolo non è a rischio, non ci sono scadenze. Ho fiducia in lui, ho visto delle cose buone anche se oggi no. Si è visto un buon progresso in alcune partite come ad esempio Inter, Sassuolo, Lazio, purtroppo però mancano gli ultimi 20 minuti. Il gioco è importante, ma sono importante anche i risultati. Ma ho fiducia in Giampaolo. La classifica? Sicuramente non fa piacere, 6 punti in 11 partite sono molto cose. Mi aspetto molto di più dai giocatori, sono sicuramente deluso, infatti da domani andiamo in ritiro. Cambiare qualcosa a gennaio? Intanto facciamo bene queste ultime tre partite e poi vediamo, ma non ci sono scadenze”, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.