Verona, ufficiale l’esonero di Cioffi: Diego Lopez prenderà il suo posto

Salta un'altra panchina in Serie A. Il Verona ha deciso di esonerare Gabriele Cioffi. Il club gialloblu ha preso la decisione dopo la sconfitta contro la Salernitana. Diego Lopez sarà il nuovo tecnico degli scaligeri. La Roma sarà di scena al Bentegodi il 31 ottobre alle ore 18.30. L'Hellas al momento occupa la terz'ultima posizione in classifica. Questo il comunicato ufficiale: "Il Verona comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto".