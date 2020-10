Verona, tegola Cetin: turco ko per una lesione di primo grado al bicipite femorale

Brutta storia per Mert Cetin. Il difensore turco ceduto in prestito con diritto di riscatto al Verona (la Roma ha conservato l’opzione del contro-riscatto), non potrà essere a disposizione di Ivan Juric al momento della ripresa del campionato. Per il centrale, infatti, gli esami strumentali di oggi hanno riportato una lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Pessima notizia per Juric, che lo aveva mandato in campo titolare in tutte e tre le precedenti sfide di Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Hellas Verona FC comunica che Mert Çetin ha riportato in allenamento una lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”