Verona, Setti: “Spero si torni a giocare. Finire il campionato darebbe gioia alla popolazione”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, parla dell’emergenza da Covid-19 e dello stop alle competizioni calcistiche. Queste le sue parole a Sky Sport alla vigilia dell’Assemblea di Serie A in programma per domani: “In una situazione del genere, molto paragonabile ad una guerra, credo ci sia da sedersi intorno ad un tavolo con grande serenità e grande disponibilità e intelligenza da parte di tutti e trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

Poi conclude: “Spero di giocare, con i tempi che FIFA e UEFA potranno trovare. Finire il campionato è un modo per dare gioia alla popolazione perché ha bisogno del calcio, l’Italia è un paese fortemente innamorato di questo sport, poi permetterebbe di avere un ritorno economico diverso perché tanti settori sono in difficoltà. Mi auguro quindi che la vita e il calcio ripartano, in questo modo quando arriveremo alle ferie avremo chiuso un brutto capitolo della nostra vita e molto lentamente ripartiremo per fare qualcosa di nuovo e di bello», conclude sull’eventuale ripresa del campionato.