Ivan Juric prepara l’esordio del suo Verona. La squadra rivelazione della scorsa stagione aspetta la Roma al Bentegodi per la prima di campionato. Nella lista del tecnico c’è l’ex giallorosso Mert Cetin e anche il nuovo arrivato Barak, mentre sono indisponibili tra gli altri Benassi, Magnani e Lazovic. I gialloblù sono cambiati molto in fase di mercato, perdendo alcuni elementi cardine della scorsa stagione come Amrabat e Rrhamani oltre che al neo romanista Kumbulla.