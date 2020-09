Verona a punteggio pieno: 1-0 all’Udinese firmato Favilli

L’Hellas Verona è in testa alla classifica a punteggio pieno. Dopo il 3-0 a tavolino contro la Roma (in campo la partita era finita 0-0), i gialloblù battono in casa 1-0 l’Udinese: decide al 53′ del secondo tempo il primo gol in Serie A di Favilli, che era subentrato all’infortunato Di Carmine. Sono stati gli ospiti ad avere più occasioni senza però riuscire a capitalizzarle, mentre l’Hellas ha sfruttato una delle poche occasioni da rete. L’Udinese sarà la prossima avversaria della Roma sabato 3 ottobre nell’ultimo match prima della sosta per le nazionali.